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В рязанском Дягилеве неизвестный открыл стрельбу по грачам
По словам очевидцев, неизвестный стреляет вблизи улицы Белякова из травматического оружия. Рязанцы утверждают, что впервые выстрелы услышали 18 марта. Спустя четыре дня выстрелы повторились.

Рязанцы пожаловались на выстрелы в парке военного городка в Дягилеве. Пост об этом во вторник, 22 марта, появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По словам очевидцев, неизвестный стреляет вблизи улицы Белякова из травматического оружия. Рязанцы утверждают, что впервые выстрелы услышали 18 марта. Спустя четыре дня выстрелы повторились.

«Сегодня вновь прозвучало четыре выстрела в районе гнездования грачей. Перепуганные птицы покинули гнезда. Стреляли предположительно из травматического оружия. Напомним, в период гнездования птиц и вывода птенцов никто из нормальных людей не стреляет! Это живая природа и данные действия наказывается законом!» — написано в сообщении.

Полиция начала проверку.