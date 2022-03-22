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В Рязанской области закрылся молокозавод, выпускавший продукцию под брендом «Проня»
В 2021 году Любимов пообещал поддержать производство, но ни из областного ни из федерального бюджетов завод субсидий не получал. На сайте объявлений распродают торговые фургоны предприятия.

В Рязанской области закрылся молокозавод, выпускавший продукцию под брендом «Проня». Об этом пишет Vidsboku.

Новомичуринский молочный завод остановил производство в январе 2022 года.

В августе 2021 года на предприятие приезжал губернатор Николай Любимов. Он сообщил о модернизации производства и запуске нового цеха, благодаря инвестору. Также губернатор отметил, что регион продолжит поддерживать добросовестных предпринимателей.

Как пишет издание, завод уже два раза за свою историю останавливал производство и был законсервирован на несколько лет — в 1992 и 2012 годах.

В 2017 году завод приобрело ООО «Марка» и через год на нем стали выпускать продукцию «Проня».

В Минсельхозе сообщили изданию, что в 2019—2021 годах предприятие было убыточным. В 2020 году убытки составили более 60 млн рублей. В 2021 году предприятию вынесли предписание в Россельхознадзоре — в твороге обнаружили 5% жирности при заявленных 9%.

Также в Минсельхозе уточнили, что предприятию не выплачивались субсидии из областного и федерального бюджета. А на сайте «Авито» сейчас выставлены на продажу торговые павильоны на колесах с логотипами торговой марки.