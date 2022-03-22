В Рязанской области детей начали вакцинировать от коронавируса

Речь идет о Путятинском и Ухоловском районах.

В Рязанской области детей начали вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Речь идет о вакцине «Гам-КОВИД-Вак-М».

В поликлинике Путятинской больницы в понедельник, 21 марта, прививку сделали трем подросткам 15-17 лет. По словам педиатра Татьяны Луневой, район получил три комплекта доз. «Сегодня мы все их все использовали. Прививки детям делали с письменного согласия родителей», — указала врач.

Как рассказала журналистам мать одного из подростков Екатерина Кузнецова, ее дочь перенесла вакцинацию легко и без побочных последствий.

Также 21 марта в поликлинике Ухоловской больницы прививку от COVID-19 сделали сыну заведующей учреждением Ирины Абрамовой. Юноше 17 лет.

«Уверена, что никаких осложнений у сына не будет, ведь противопоказаний у этой прививки практически нет. Единственное — тяжелая аллергия. Как мать я в первую очередь забочусь о здоровье своего ребенка и хочу, чтобы и другие родители последовали моему примеру, а как врач хочу заверить, что бояться совершенно нечего, вашим детям ничто не угрожает», — отметила Ирина Абрамова.

В район поступили пять доз вакцины. Во вторник, 22 марта, прививку получат еще четверо детей 2006-2008 годов рождения.