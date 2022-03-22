В Рязани задержали мужчину, ударившего собутыльников ножом

На него завели уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину, ранившего ножом знакомых. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульным поступила информация о том, что в одном из домов на Касимовском шоссе неизвестный ударил ножом двух знакомых и скрылся. Прибыв на место, полицейские узнали, что трое рязанцев 51, 44 и 33 лет собрались для распития алкоголя. Между ними произошел конфликт. Во время него уроженец одной из стран ближнего зарубежья, не согласный с доводами приятелей, нанес резаные раны в область шеи обоим оппонентам. После этого он ушел.

Соседка, живущая этажом ниже и слышавшая ссоры мужчин, увидела в подъезде раненых мужчин и вызвала полицию.

44-летний иностранец пытался скрыться. В одном из близлежащих дворов полицейские нашли похожего по описанию мужчину. Обратив внимание на пятна крови на одежде, а увидев у него окровавленное орудие преступления, его доставили в отдел полиции.

Его задержали.