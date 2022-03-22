Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
8 сентября 2020 16:25
32
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
6 280
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 798
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
4 389
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани за серию краж задержали мужчину
Его заключили под стражу.

В Рязани задержали 44-летнего мужчину. Его подозревают в двух кражах и двух попытках хищений из ювелирных и других магазинов, пишет сайт регионального УМВД.

В полицию обратились сотрудники сетевого магазина парфюмерии и косметики, расположенного на улице Черновицкой. Неизвестный в ночное время отжал створки окон, проник в торговый зал и украл более шести тысяч рублей. Оперативники быстро установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался временно проживающий в Рязани 44-летний безработный мужчина. У него изъяли рюкзак, в котором находились украденные деньги, перчатки, медицинская маска, нож и набор для вскрытия помещений.

По предварительным данным, мужчина оказался причастным к краже серебряных украшений на сумму около 150 тысяч рублей из ювелирного магазина в Московском районе. Помимо этого, на его счету две неудачные попытки краж из магазинов на улице Гагарина и Театральной площади. В первый раз он спилил решетку оконной рамы, проник в торговый зал, однако не смог похитить золото, спрятанное в сейфы. Во втором случае он выпилил недостаточно широкий проем и не смог попасть внутрь.

Специалисты узнали, что мужчина находился в федеральном розыске за похожие преступления, совершенные на Дальнем Востоке. Он целенаправленно скрывался в Рязани, проживая то в хостеле, то в съемной квартире, то у приятеля.

На мужчину завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Его заключили под стражу.