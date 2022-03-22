В Рязани за серию краж задержали мужчину

Его заключили под стражу.

В Рязани задержали 44-летнего мужчину. Его подозревают в двух кражах и двух попытках хищений из ювелирных и других магазинов, пишет сайт регионального УМВД .

В полицию обратились сотрудники сетевого магазина парфюмерии и косметики, расположенного на улице Черновицкой. Неизвестный в ночное время отжал створки окон, проник в торговый зал и украл более шести тысяч рублей. Оперативники быстро установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался временно проживающий в Рязани 44-летний безработный мужчина. У него изъяли рюкзак, в котором находились украденные деньги, перчатки, медицинская маска, нож и набор для вскрытия помещений.

По предварительным данным, мужчина оказался причастным к краже серебряных украшений на сумму около 150 тысяч рублей из ювелирного магазина в Московском районе. Помимо этого, на его счету две неудачные попытки краж из магазинов на улице Гагарина и Театральной площади. В первый раз он спилил решетку оконной рамы, проник в торговый зал, однако не смог похитить золото, спрятанное в сейфы. Во втором случае он выпилил недостаточно широкий проем и не смог попасть внутрь.

Специалисты узнали, что мужчина находился в федеральном розыске за похожие преступления, совершенные на Дальнем Востоке. Он целенаправленно скрывался в Рязани, проживая то в хостеле, то в съемной квартире, то у приятеля.