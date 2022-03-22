В Рязани в ДТП пострадала женщина
Авария случилась во вторник, 22 марта, около дома № 8 по улице Пирогова.
В Рязани в ДТП пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Авария произошла во вторник, 22 марта, примерно в 9:42, около дома № 8 по улице Пирогова.
По предварительным данным, 51-летний рязанец на Volkswagen Passat врезался в стоявший впереди Renault Logan.
В аварии пострадала 47-летняя женщина, которая была за рулем последнего автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка.