В Рязани в ДТП пострадала женщина

Авария случилась во вторник, 22 марта, около дома № 8 по улице Пирогова.

В Рязани в ДТП пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Авария произошла во вторник, 22 марта, примерно в 9:42, около дома № 8 по улице Пирогова.

По предварительным данным, 51-летний рязанец на Volkswagen Passat врезался в стоявший впереди Renault Logan.

В аварии пострадала 47-летняя женщина, которая была за рулем последнего автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.