В Рязани утвердили экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте в 2022 году
Отмечается, что цены не являются платой за поездку населения.
ГУ РЭК по Рязанской области определила экономически обоснованный тариф на услуги МУП «Управление Рязанского транспорта». Соответствующее постановление опубликовали 21 марта.
Согласно документу, сумма за поездку на автобусе осталась прежней — 40,95 рублей, а на троллейбусе уменьшилась на 43 копейки — 39,14 рублей. Отметим, что цены не являются платой за проезд для населения. Разницу между суммами перевозчик получает в качестве возмещения недополученных доходов.
Тарифы начали действовать с 1 января 2022 года.