В Рязани стриптиз-клуб продают за полтора миллиона рублей

Владелец клуба отметил, что может обменять бизнес на «ГАЗель», «Валдай» или спецтехнику с доплатой.

В Рязани стриптиз-клуб продают за полтора миллиона рублей. Объявление разместили на сайте « Авито ».

Помещение находится в центре города, на пересечении улиц Кудрявцева и Маяковского.

По словам автора объявления, помещение полностью укомплектовано световым и звуковым оборудованием, и продается со всем имуществом.

Владелец клуба отметил, что может обменять бизнес на «ГАЗель», «Валдай» или спецтехнику с доплатой.