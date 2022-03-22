В Рязани стриптиз-клуб продают за полтора миллиона рублей
Владелец клуба отметил, что может обменять бизнес на «ГАЗель», «Валдай» или спецтехнику с доплатой.
В Рязани стриптиз-клуб продают за полтора миллиона рублей. Объявление разместили на сайте «
Помещение находится в центре города, на пересечении улиц Кудрявцева и Маяковского.
По словам автора объявления, помещение полностью укомплектовано световым и звуковым оборудованием, и продается со всем имуществом.
Владелец клуба отметил, что может обменять бизнес на «ГАЗель», «Валдай» или спецтехнику с доплатой.