В Рязани пройдут гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга

Гастроли продлятся с 15 по 17 апреля.

В Рязани пройдут гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга. Три постановки покажут на сцене Рязанского театра кукол: «Мумий-тролль и шляпа волшебника», современная сказка «Домашние монстры» и сказка для взрослых «Ваня».

Гастроли продлятся с 15 по 17 апреля.

Коллектив «Karlsson Haus» — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска», лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат и участник многочисленных международных и всероссийских театральных фестивалей.

Полную афишу гастролей можно посмотреть на сайте Рязанского театра кукол. Купить билеты можно с помощью Пушкинской карты.

Ограничение по возрасту 12+