В Рязани пройдут гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга
Гастроли продлятся с 15 по 17 апреля.
В Рязани пройдут гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга. Три постановки покажут на сцене Рязанского театра кукол: «Мумий-тролль и шляпа волшебника», современная сказка «Домашние монстры» и сказка для взрослых «Ваня».
Гастроли продлятся с 15 по 17 апреля.
Коллектив «Karlsson Haus» — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска», лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат и участник многочисленных международных и всероссийских театральных фестивалей.
Полную афишу гастролей можно посмотреть
Ограничение по возрасту 12+