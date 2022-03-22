В Рязани отреставрируют фасад здания областной думы

На работы выделили более 18 млн рублей. До 1 сентября 2022 года подрядчик обязан отреставрировать фасад здания, арку и крыльцо.

В Рязани отреставрируют фасад здания областной думы. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Рязанская облдума выделила 18 млн 90 тысяч 355 рублей. Подрядчик обязан отреставрировать фасад здания, арку и крыльцо.

Согласно документам, в июле 2021 года проводился осмотр фасадов. Комиссия выявила значительное повреждение окрасочного и незначительное повреждение штукатурного слоев. Также они отметили, что фасад имеет несколько оттенков из-за неоднократного фрагментарного ремонта.

Комиссия признала состояние фасадов неудовлетворительным и потребовала провести ремонтные работы для поддержания эксплуатации здания, которое является памятником культурного наследия федерального значения.

Гарантия на выполненные работы составляет пять лет. Срок исполнения: до 1 сентября 2022 года.

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