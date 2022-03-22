Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.07 -0.61 23/03
ЦБ EUR 114.78 -0.82 23/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
6 769
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 952
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
4 540
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 434
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани отреставрируют фасад здания областной думы
На работы выделили более 18 млн рублей. До 1 сентября 2022 года подрядчик обязан отреставрировать фасад здания, арку и крыльцо.

В Рязани отреставрируют фасад здания областной думы. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Рязанская облдума выделила 18 млн 90 тысяч 355 рублей. Подрядчик обязан отреставрировать фасад здания, арку и крыльцо.

Согласно документам, в июле 2021 года проводился осмотр фасадов. Комиссия выявила значительное повреждение окрасочного и незначительное повреждение штукатурного слоев. Также они отметили, что фасад имеет несколько оттенков из-за неоднократного фрагментарного ремонта.

Комиссия признала состояние фасадов неудовлетворительным и потребовала провести ремонтные работы для поддержания эксплуатации здания, которое является памятником культурного наследия федерального значения.

Гарантия на выполненные работы составляет пять лет. Срок исполнения: до 1 сентября 2022 года.

Фото 2Гис