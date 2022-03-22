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В Рязани обсудили строительство школы в Олимпийском городке
На проектирование и строительство учебного заведения выделено 1,3 млрд рублей. Здание будет рассчитано на 1 100 мест. Реализовать проект планируется в 2022—2023 годы.

В Рязани обсудили строительство школы в Олимпийском городке. Об этом стало известно во вторник, 22 марта, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы.

Земельный участок в районе Лесок предлагается перевести на зону общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования и зону застройки многоэтажными жилыми домами.

На проектирование и строительство учебного заведения выделено 1,3 млрд рублей. Здание будет рассчитано на 1 100 мест. Реализовать проект планируется в 2022—2023 годы.

На заседании депутаты обсудили и строительство школы в Семчине. Многие отметили, что в микрорайоне нехватка учебных заведений. В мэрии пояснили, что ведется обсуждение инвестиционного соглашения. Возможное строительство школы назначено на 2023-2024 год.

Окончательное решение примут на заседании гордумы.