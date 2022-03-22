В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Московском шоссе
ДТП произошло 18 марта 2022 года в 02:10 на Московском шоссе около дома № 7.
В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло 18 марта 2022 года в 02:10 на Московском шоссе около дома № 7. 29-летний рязанец на «ВАЗ-2112» наехал на разделительный металлический барьер. В аварии погибла 28-летняя пассажирка автомобиля.
Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили позвонить по телефону