В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Московском шоссе

ДТП произошло 18 марта 2022 года в 02:10 на Московском шоссе около дома № 7.

В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 18 марта 2022 года в 02:10 на Московском шоссе около дома № 7. 29-летний рязанец на «ВАЗ-2112» наехал на разделительный металлический барьер. В аварии погибла 28-летняя пассажирка автомобиля.