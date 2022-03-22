В Рязань с 24 апреля пустят дополнительную электричку из Москвы

С 24 апреля по воскресеньям будет ходить экспресс № 7051 Рязань-2 — Москва (отправление в 15:40).

В Рязань с 24 апреля пустят дополнительную электричку из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные «дачные» электрички в связи с увеличением пассажиропотока.

В расписании появятся 16 дополнительных поездов.

С 24 апреля по воскресеньям будет ходить экспресс № 7051 Рязань-2 — Москва (отправление в 15:40).

МЖД попросила пассажиров внимательней следить за расписанием пригородных электропоездов.