В России запустят первый маркетплейс отечественного софта

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, первую его версию планируют запустить уже в мае.

Первый маркетплейс российского программного обеспечения планируют запустить в мае. Об этом во вторник, 22 марта, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, разработчики уже начали пересборку реестра российского ПО и делают из него полноценный маркетплейс. Шадаев выразил надежду, что первую версию такого маркетплейса удастся запустить уже в мае.

Также министр добавил, что российский софт — нефтегазовый, инженерный софт для сложного проектирования и графическое программное обеспечение для простых пользователей.