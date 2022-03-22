В России запустят первый маркетплейс отечественного софта
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, первую его версию планируют запустить уже в мае.
Первый маркетплейс российского программного обеспечения планируют запустить в мае. Об этом во вторник, 22 марта, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова
По его словам, разработчики уже начали пересборку реестра российского ПО и делают из него полноценный маркетплейс. Шадаев выразил надежду, что первую версию такого маркетплейса удастся запустить уже в мае.
Также министр добавил, что российский софт — нефтегазовый, инженерный софт для сложного проектирования и графическое программное обеспечение для простых пользователей.