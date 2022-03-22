В Нижегородской области на нефтебазе загорелись шесть бензовозов

Пожар произошел во вторник, 22 марта, в 09:34 на территории нефтебазы в Кстово. Пожару присвоен третий ранг возгорания. Погибших и пострадавших нет.

В Нижегородской области на нефтебазе загорелись шесть бензовозов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Пожар произошел во вторник, 22 марта, в 09:34 на территории нефтебазы в Кстово Нижегородской области. Ранее региональное управление МЧС сообщало об одном загоревшемся бензовозе с дизельным топливом. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что пожару присвоен третий ранг возгорания.

Возгорание тушат более 15 единиц техники и более 60 человек личного состава.

Сообщается, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали отбор проб атмосферного воздуха в районе ближайшей жилой застройки.

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