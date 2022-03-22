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В Москве погиб известный физик, лауреат Ленинской премии Константин Кешишев
По предварительной версии, он покончил с собой.

В Москве покончил с собой известный физик, лауреат Ленинской премии Константин Кешишев. Об этом во вторник, 22 марта, сообщило «МК».

Мужчине было 76 лет. Его тело обнаружили возле дома на Новочеремушкинской улице. Характер травм позволяет предположить, что он покончил с собой.

Как пишут СМИ, незадолго до смерти Кешишев сильно переживал из-за смерти жены, которая умерла в феврале. У него остались двое сыновей.

Константин Кешишев — доктор наук, практически всю жизнь проработал в институте физических проблем. В 1986 году в составе группы получил Ленинскую премию за работу «Туннельный перенос вещества и квантовая кристаллизация».

Фото eduspb.com