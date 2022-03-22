В МФЦ рязанец украл у мужчины смартфон

Рецидивист воспользовался тем, что пострадавший задремал.

46-летнего рязанца задержали за кражу смартфона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в МФЦ.

В полицию обратился 28-летний инженер. Он рассказал, что в центре у него разрядилась батарея на телефоне, и он подключил смартфон к зарядному устройству. Ожидая очереди, он немного задремал. Мужчина открыл глаза и не обнаружил телефона.

Полицейские увидели граждан в промежуток времени, когда телефон был похищен. После этого они начали опрос посетителей.

Установлено, что к преступлению причастен 46-летний рязанец. Ранее его судили за кражу. Похищенное изъяли.

По предварительным данным, мужчина ждал своей очереди в центре. Чтобы скоротать время, он оглядывал помещение, работников и посетителей. После он обратил внимание на уснувшего мужчину. За несколько минут до этого рязанец увидел, как тот подключил телефон к зарядному устройству. Преступник решил воспользоваться моментом и забрал гаджет. После этого он получил услугу и покинул центр.

Рецидивист хотел продать устройство, однако его задержали.

На 46-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.