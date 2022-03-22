В Клепиковском районе в ДТП пострадал двухлетний мальчик

Авария произошла в воскресенье, 20 марта.

В Клепиковском районе в ДТП пострадал двухлетний мальчик. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Авария произошла в воскресенье, 20 марта, примерно в 18:15, на 19 километре трассы «Спас-Клепики — Рязань».

По предварительным данным, 24-летний владимирец на Hyundai Sonata выехал на «встречную» и врезался в грузовой тягач Scania. За рулем последнего был 41-летний житель Владимирской области.

В результате, пострадали водитель и 21-летняя пассажирка легковушки. Двухлетнего мальчика, находившегося в Hyundai, госпитализировали с травмами.

Проводится проверка.