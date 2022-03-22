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В Касимовском районе сгорел частный дом
По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправного оборудования.

В Касимовском районе сгорел частный дом. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Возгорание случилось в селе Ардабьево в понедельник, 21 марта.

Дом принадлежал жителю Владимирской области. По выходным они приезжал делать ремонт. 21 марта он собирался уезжать, однако около 11:00 он увидел огонь в террасе. Мужчина вызвал спасателей. На тушение выехали два расчета, семь пожарных.

По словам начальника ПСЧ № 38 ГПС по охране Елатьмы Руслана Сидорова, деревянный дом горел быстро из-за того, что пламя раздувал ветер. «Кстати, из-за больших порывов ветра случилась авария на электросетях, из-за чего мы не смогли воспользоваться гидрантом. Он располагался рядом с домом. Пришлось через поле ехать к реке Унже и заправляться водой там. Это усложнило тушение пожара», — отметил Сидоров.

Мужчина успел забрать из дома документы, а также спасти от пламени трактор и автомобиль. Здание сгорело практически до основания.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправного электрооборудования.