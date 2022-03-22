В Касимовском районе мужчину задержали за кражу углошлифовальной машинки

Ранее его судили за кражу оградок с местного кладбища.

В Касимовском районе мужчину задержали за кражу углошлифовальной машинки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 61-летний житель Новой Деревни. Он рассказал о пропаже оборудования из гаража.

Полицейские осмотрели гараж. Там они не нашли следов взлома. Хозяин объяснил, что, когда он дома, то ворота и дверь гаража не запираются. Он объяснил привычку доверием к соседям.

Оперативники опросили местных жителей. Они узнали, что пару дней назад один мужчина предлагал купить с рук углошлифовальную машину точно такой же модели.

Полицейские нашли «продавца» у него дома. Он был сильно пьян. Причастность 69-летнего установили. Его задержали.

Ранее мужчину осудили за кражу оградок с могил местного кладбища.

По предварительным данным, пару дней назад пьяный пенсионер заглянул во двор знакомого. Он увидел приоткрытую дверь гаража. Мужчина решил осмотреть постройку. Найдя углошлифовальную машинку, преступник забрал ее и вышел. После этого он начал предлагать оборудование местным жителям. После он продал добычу и купил алкоголь.