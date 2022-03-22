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В Касимове родителям прислали фейковые сообщение об отравившемся газировкой мальчике
В них от лица школы перечисляют продукты, запрещенные к употреблению детьми.

В Касимове неизвестные начали рассылку фейковых сообщений о мальчике, умершем от отравления газировкой. Об этом сообщило издание «Мещерские вести».

Информация проходит по родительским чатам в Касимове. В ней, от лица администрации школы со ссылкой на неизвестного педиатра, перечисляют список газировок, конфет и шоколада, запрещенных к употреблению подростками.

В публикации указано, что случай с отравлением был в 2012 году: 13-летний школьник из Красноярского края выпил полтора литра тархуна. Однако отмечается, что связь между смертью мальчика и напитком не доказана.

«Мнительные бабушки и мамы, не разобравшись, активно поддерживают рассылку, даже не осознавая, что может повлечь за собой эта информация. Обратите внимание, что кроме как в мессенджере, этой информации больше нет нигде: ни в новостях, ни на официальных сайтах», — отметили журналисты.