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В Касимове прокуратура потребовала от главы администрации отремонтировать дороги
Специалисты обнаружили на улицах города многочисленные выбоины длиной более 15 сантиметров, глубиной более пяти сантиметров и площадью более 0,06 квадратных метров. Это повреждения нарушают требования ГОСТа и могут стать причиной ДТП.

В Касимове прокуратура потребовала от главы администрации отремонтировать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

14 марта 2022 года в Касимове сотрудники прокуратуры вместе с представителем ГИБДД проверили автомобильные дороги на улицах Карла Либкнехта, Карла Маркса, Академика Уткина, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Лесок, Пролетарской, Свердлова.

Специалисты обнаружили многочисленные выбоины длиной более 15 сантиметров, глубиной более пяти сантиметров и площадью более 0,06 квадратных метров. Это повреждения нарушают требования ГОСТа и могут стать причиной ДТП.

По результатам проверки главе администрации Касимова вынесли представление о ремонте дорог. Сообщается, что оно находится на рассмотрении.