Умер советский и российский режиссер Виталий Мельников

Среди его работ — фильмы «Начальник Чукотки», «Отпуск в сентябре», «Бедный, бедный Павел».

Умер советский и российский режиссер Виталий Мельников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на киностудию «Ленфильм», на которой он работал.

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — рассказал собеседник агентству.

Наибольшую известность Виталию Мельникову принесли фильмы «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Начальник Чукотки», «Бедный, бедный Павел». За свою деятельность он удостоился званий «Народный артист РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР». В 2016 году он получил премию «Ника» за выдающийся вклад в кинематограф.

Виталию Мельникову было 93 года.