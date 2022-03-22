Сорокина проверила уборку мусора с рязанских дворов

По словам главы города, местные жители часто пишут в соцсетях жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. В частности, жалобы поступают от жителей микрорайонов Приокский и Канищево.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила уборку мусора со дворов. Итоги проверки во вторник, 22 марта, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, местные жители часто пишут в соцсетях жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. В частности, жалобы поступают от жителей микрорайонов Приокский и Канищево.

Так, вблизи дома № 2 по улице Дачной, рязанцы жаловались на замусоренную контейнерную площадку. К приезду Елены Сорокиной мусор вывезли. Аналогичная ситуация сложилась вблизи дома № 32 по улице Станкозаводской.

Также жители дома № 16 по улице Станкозаводской неоднократно жаловались по поводу несвоевременного вывоза крупногабаритного мусора.

«Убедилась — отсек для КГО переполнен. По графику регоператор убирает его раз в неделю. Работы запланированы на сегодня», — написала Елена Сорокина.

Остальные площадки — на улицах Станкозаводская и Интернациональная, убирают вовремя.

«Практически на всех объектах, которые я сегодня посмотрела, было чисто. Это, конечно, похвально, и хорошо, чтобы так было всегда. Но, если такую уборку УК и регоператор проводят к моему визиту, готова приезжать хоть каждый день, чтобы на контейнерных площадках был порядок» — заключила Сорокина.

Что касается уборки города от грунтовых наносов, мэр города заверила, что специалисты приступят к работам, как только установится теплая погода.