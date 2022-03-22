Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.07 -0.61 23/03
ЦБ EUR 114.78 -0.82 23/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
6 769
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 952
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
4 540
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 434
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сорокина проверила уборку мусора с рязанских дворов
По словам главы города, местные жители часто пишут в соцсетях жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. В частности, жалобы поступают от жителей микрорайонов Приокский и Канищево.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила уборку мусора со дворов. Итоги проверки во вторник, 22 марта, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, местные жители часто пишут в соцсетях жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. В частности, жалобы поступают от жителей микрорайонов Приокский и Канищево.

Так, вблизи дома № 2 по улице Дачной, рязанцы жаловались на замусоренную контейнерную площадку. К приезду Елены Сорокиной мусор вывезли. Аналогичная ситуация сложилась вблизи дома № 32 по улице Станкозаводской.

Также жители дома № 16 по улице Станкозаводской неоднократно жаловались по поводу несвоевременного вывоза крупногабаритного мусора.

«Убедилась — отсек для КГО переполнен. По графику регоператор убирает его раз в неделю. Работы запланированы на сегодня», — написала Елена Сорокина.

Остальные площадки — на улицах Станкозаводская и Интернациональная, убирают вовремя.

«Практически на всех объектах, которые я сегодня посмотрела, было чисто. Это, конечно, похвально, и хорошо, чтобы так было всегда. Но, если такую уборку УК и регоператор проводят к моему визиту, готова приезжать хоть каждый день, чтобы на контейнерных площадках был порядок» — заключила Сорокина.

Что касается уборки города от грунтовых наносов, мэр города заверила, что специалисты приступят к работам, как только установится теплая погода.