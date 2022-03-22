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Рязанцы пожаловались на новые «дыры до арматуры» на Солотчинском мосту
В середине марта 2022 года стало известно, что мост через Оку в очередной раз обследуют и дадут оценку его техническому состоянию. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Работы стоимостью почти в шесть миллионов рублей проведут до конца весны. Подробности читайте в разделе «Публикации».

Отремонтированный 3,5 года назад мост через Оку продолжает разрушаться. С приходом весны там появились новые «дыры до арматуры». Об этом рассказали рязанцы в социальных сетях.

Жители города жалуются, что им приходится объезжать ямы «змейкой», гнуть диски и пробивать шины. Мост регулярно фигурирует в сводках ДТП, среди которых есть массовые и смертельные.

Рязанцы опасаются, что Солотчинскую переправу могут закрыть из-за износа. С этим горожане связывают поспешность, с которой власти взялись воплощать проект строительства моста-дублера, который соединит Дядьково и Дубровичи.

В середине марта 2022 года стало известно, что мост через Оку в очередной раз обследуют и дадут оценку его техническому состоянию. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Работы стоимостью почти в шесть миллионов рублей проведут до конца весны. Подробности читайте в разделе «Публикации».