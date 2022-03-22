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Рязанцев пригласили на большой театральный капустник
Капустник состоится 27 марта — в Международный день театра, в рязанской филармонии.

В Рязани пройдет большой театральный капустник. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба рязанского отделения СТД России.

Капустник состоится 27 марта — в Международный день театра, в рязанской филармонии. В программе: речевой слалом, сценическое пятиборье, синхронная интерпретация и вольная борьба за славу.

Начало в 18:00. Билеты можно заказать на сайте.

Ограничение по возрасту 12+