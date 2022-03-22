Россияне сняли со счетов в банках рекордные с 2008 года 1,2 триллиона рублей

На последней неделе февраля количество денег россиян в банках сократилось на 3,5%. В марте ситуация стабилизировалась из-за повышенных ставок по вкладам.

Россияне сняли со счетов в банках рекордные с 2008 года 1,2 триллиона рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Центробанка.

На последней неделе февраля количество денег россиян в банках сократилось на 3,5%. Это самый большой отток вкладов с 2008 года. Сильнее сбережения россиян сокращались только в октябре 2008 года. Тогда сокращение составило 354 млрд рублей или 6%.

«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — говорится в сообщении Банка России.

Сообщается, что в марте ситуация стабилизировалась благодаря повышению процентных ставок по вкладам.