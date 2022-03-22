Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
5 582
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 653
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
4 246
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 160
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам спрогнозировали подорожание мобильной связи на 10-20%
По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, это может произойти во второй половине 2022 года.

В России может подорожать мобильная связь. Об этом во вторник, 22 марта, в разговоре с «Интерфаксом» предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, подорожание мобильной связи может составить 10-20%. Это связано с кризисом, вызванным ситуацией на Украине.

«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2-2,5 раза. Поэтому повышать есть куда», — сказал Муртазин.

В свою очередь гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что если спецоперация России на Украине не завершится в первой половине 2022 года, то во второй половине цены на тарифы начнут расти.

«Учитывая, что все оборудование, которое сейчас установлено на сетях GSM, 3G, LTE, импортное, а Nokia и Ericsson уже перестали работать, то это приведет к дальнейшему повышению», — сказал он.