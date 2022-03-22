Россиянам спрогнозировали подорожание мобильной связи на 10-20%

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, это может произойти во второй половине 2022 года.

В России может подорожать мобильная связь. Об этом во вторник, 22 марта, в разговоре с «Интерфаксом» предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, подорожание мобильной связи может составить 10-20%. Это связано с кризисом, вызванным ситуацией на Украине.

«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2-2,5 раза. Поэтому повышать есть куда», — сказал Муртазин.

В свою очередь гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что если спецоперация России на Украине не завершится в первой половине 2022 года, то во второй половине цены на тарифы начнут расти.

«Учитывая, что все оборудование, которое сейчас установлено на сетях GSM, 3G, LTE, импортное, а Nokia и Ericsson уже перестали работать, то это приведет к дальнейшему повышению», — сказал он.