Россиянам рассказали, кому и на сколько увеличат пенсии и выплаты

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, кто сможет рассчитывать на выплаты.

ВРоссиянам рассказали, кому и на сколько увеличат пенсии и выплаты. Разъяснение во вторник, 22 марта, в интервью с агентством «Прайм» дала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Речь идет о социальной пенсии и пенсии по государственному обеспечению. По словам Григорьевой, увеличения стоит ожидать с 1 апреля. Выплаты проиндексируют на 8,6% по поручению президента Владимира Путина.