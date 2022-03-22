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Россиянам пообещали, что билеты на поезда на юг не подорожают
Гендиректор РЖД заявил, что холдинг готов перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за возможных проблем с авиаперевозками без увеличения цен на билеты.

В России цены на билеты на поезда на юг страны не подорожают. Об этом во вторник, 22 марта, заявил гендиректор холдинга РЖД Олег Белозеров, сообщили РИА Новости.

По его словам, РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за возможных проблем с авиаперевозками. Белозеров отметил, что для этого компания уменьшит объемы отправок грузов, а цены на перевозки пассажиров останутся прежними.

«Мы к этому готовы. Вероятно, мы немножко снизим объемы перевозки обычных грузов в этом направлении, будем балансировать и стараться сделать все, что можем», — сказал Белозеров.