Прокуратура обжаловала оправдательный вердикт обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена Громова

Ранее в гарнизонном военном суде суд присяжных оправдал Александра Рогачева.

Оправдательный вердикт присяжных в отношении обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена Александра Громова обжаловали. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Дело обжаловано в апелляционном порядке не только прокуратурой, но и представителями потерпевшего. К настоящему времени дело апелляционным судом пока не назначено», — сказал прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области Борис Маторин.

Ранее в гарнизонном военном суде суд присяжных оправдал Александра Рогачева. Его обвиняют в убийстве своего партнера по бизнесу Александра Громова. Следователи установили, что в 2019 году злоумышленники остановили машину потерпевшего, после чего Хачатуров выстрелил в Громова несколько раз. Бизнесмен скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подсудимые уничтожили знаки автомобиля, номера кузова и двигателя.

Фото Натальи Рогачевой