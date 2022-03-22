Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
5 578
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 651
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
4 244
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция проводит проверку после информации о стрельбе в рязанском Дягилеве
Ранее в соцсетях местные жители пожаловались, что неизвестный стреляет из пневматического оружия в грачей вблизи домов по улице Белякова.

Сотрудники полиции проводят проверку после информации о стрельбе из пневматического оружия в военном городке в Дягилеве. Об этом во вторник, 22 марта, РЗН. инфо сообщили в ведомства.

Ранее в соцсетях местные жители пожаловались, что неизвестный стреляет из пневматического оружия в грачей вблизи домов по улице Белякова.

В ведомстве подтвердили, что к ним поступило сообщение от жительницы одного из домов. Заявление зарегистрировали в установленном порядке.

«18 марта поступило сообщение в ОМВД России по Московскому району г. Рязани от жительницы одного из домов на ул. Белякова о якобы хлопках на улице, схожих, с ее слов, со звуками выстрелов из пневматического или травматического оружия. Данное сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проверяется данная информация», — говорится в сообщении.