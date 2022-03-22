Полиция проводит проверку после информации о стрельбе в рязанском Дягилеве

Ранее в соцсетях местные жители пожаловались, что неизвестный стреляет из пневматического оружия в грачей вблизи домов по улице Белякова.

Сотрудники полиции проводят проверку после информации о стрельбе из пневматического оружия в военном городке в Дягилеве. Об этом во вторник, 22 марта, РЗН. инфо сообщили в ведомства.

Ранее в соцсетях местные жители пожаловались, что неизвестный стреляет из пневматического оружия в грачей вблизи домов по улице Белякова.

В ведомстве подтвердили, что к ним поступило сообщение от жительницы одного из домов. Заявление зарегистрировали в установленном порядке.

«18 марта поступило сообщение в ОМВД России по Московскому району г. Рязани от жительницы одного из домов на ул. Белякова о якобы хлопках на улице, схожих, с ее слов, со звуками выстрелов из пневматического или травматического оружия. Данное сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проверяется данная информация», — говорится в сообщении.