Песков отреагировал на заявление Зеленского о референдуме

На нем, по словам президента Украины, должны были решиться вопросы гарантий безопасности и принадлежности Крыма и Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского по поводу референдума по вопросам гарантий безопасности и принадлежности Крыма и Донбасса. Об этом сообщила « Комсомольская правда ».

Песков отметил, что Украина — суверенное государство с собственными внутренними процедурами, однако о переговорах не следует забывать.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения референдума для разрешения компромиссов между Украиной и Россией. Так президент Украины предложил решить вопросы принадлежности территорий Крыма и Донбасса и гарантий безопасности.