Песков напомнил, когда Россия может прибегнуть к ядерному оружию

Представитель Кремля заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, когда Россия может использовать ядерное оружие. Об этом во вторник, 22 марта, представитель Кремля напомнил в эфире телеканала CNN, сообщили РИА Новости.

Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — заявил Песков.