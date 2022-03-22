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Песков напомнил, когда Россия может прибегнуть к ядерному оружию
Представитель Кремля заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, когда Россия может использовать ядерное оружие. Об этом во вторник, 22 марта, представитель Кремля напомнил в эфире телеканала CNN, сообщили РИА Новости.

Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — заявил Песков.