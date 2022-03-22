Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг на российском рынке

Помимо этого у незарегистрированных пользователей не будет возможности покупать продукцию онлайн.

Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг, мероприятия и тренинги на территории России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Помимо этого у незарегистрированных пользователей не будет возможности покупать продукцию онлайн. В сообщении указано, что это связано «с рядом операционных и юридических сложностей».

Также компания уточнила, что партнеры бренда смогут продолжить деятельность, но учитывая принятые изменения. Ранее газета Dagens Industri писала, что Oriflame не будет прерывать работу в России и продолжит продажи в стране для поддержки продавцов-консультантов.