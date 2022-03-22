На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Дмитрий Обрезаненко
Мужчина погиб 18 марта.
В ходе военной спецоперации на Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Дмитрий Обрезаненко. Об этом заявил глава муниципального образования Новосергиевского района Александр Лыков,
Дмитрий Обрезаненко после окончания Судьбодаровской средней школы поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Позже служил по контракту и участвовал в спецоперациях.
Мужчина погиб 18 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества.