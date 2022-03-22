На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Дмитрий Обрезаненко

Мужчина погиб 18 марта.

В ходе военной спецоперации на Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Дмитрий Обрезаненко. Об этом заявил глава муниципального образования Новосергиевского района Александр Лыков, сообщил портал «Оренбуржье».

Дмитрий Обрезаненко после окончания Судьбодаровской средней школы поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Позже служил по контракту и участвовал в спецоперациях.

Мужчина погиб 18 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества.