На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Юрий Инкин
Уроженец Свердловской области гвардии старший лейтенант Юрий Инкин в 2103 году окончил школу, после учился в РВВДКУ. С ним простятся 23 марта в Кушвинском дворце культуры.
На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Юрий Инкин. Об этом сообщило издание «
Уроженец Свердловской области гвардии старший лейтенант Юрий Инкин погиб в ходе спецоперации на Украине. В 2013 году он окончил школу № 1 в Кушве, затем учился в РВВДКУ.
С Юрием Инкиным простятся 23 марта в Кушвинском дворце культуры.