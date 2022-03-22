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На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Юрий Инкин
Уроженец Свердловской области гвардии старший лейтенант Юрий Инкин в 2103 году окончил школу, после учился в РВВДКУ. С ним простятся 23 марта в Кушвинском дворце культуры.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Юрий Инкин. Об этом сообщило издание «Кушва Онлайн».

Уроженец Свердловской области гвардии старший лейтенант Юрий Инкин погиб в ходе спецоперации на Украине. В 2013 году он окончил школу № 1 в Кушве, затем учился в РВВДКУ.

С Юрием Инкиным простятся 23 марта в Кушвинском дворце культуры.