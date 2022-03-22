На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Юрий Инкин

Уроженец Свердловской области гвардии старший лейтенант Юрий Инкин в 2103 году окончил школу, после учился в РВВДКУ. С ним простятся 23 марта в Кушвинском дворце культуры.