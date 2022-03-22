На Рязанском приборном заводе наградили лучших изобретателей и рационализаторов

Подведены итоги изобретательской и рационализаторской работы за 2021 год.

На Государственном Рязанском приборном заводе подвели итоги изобретательской и рационализаторской работы за 2021 год.

По результатам ежегодных внутризаводских конкурсов на присвоение почетных званий «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия», «Лучший изобретатель», «Лучший рационализатор» определены победители 2021 года.

Шесть заводских подразделений удостоены Почетных знаков по результатам конкурса «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия». Их руководители и организаторы изобретательской и рационализаторской работы отмечены денежными премиями.

Лучшими изобретателями 2021 года признаны заместитель директора научно-технического центра по разработке новых изделий Роман Поликашкин, руководитель группы и начальник конструкторского отдела Валерий Кабанов и Сергей Чиняков. Всего же в изобретательской работе участвовало 54 автора.

Семеро заводчан стали «Лучшими рационализаторами предприятия». В 2021 году на заводе было зарегистрировано 323 рацпредложения. Экономический эффект от их внедрения в производство по сравнению с 2020 годом увеличился более чем на четверть и достиг 6,3 миллиона рублей. В 2021 году оформлено 16 заявок на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, получено 9 охранных документов и 6 заверенных копий патентов. В настоящее время АО «ГРПЗ» является правообладателем 468 охраняемых объектов интеллектуальной деятельности.

«В нашем коллективе ценят людей, которые генерируют идеи по модернизации существующих производственных процессов и технологий, создают что-то новое, более эффективное и востребованное на практике. За всем этим стоит несомненный талант, высокий профессионализм и желание совершенствовать и развивать наш завод», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.