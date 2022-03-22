В Рязани полицейские остановили несовершеннолетнего мотоциклиста без документов

На молодого человека в присутствии родителей составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

В Рязани полицейские остановили несовершеннолетнего мотоциклиста без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили молодого человека на мотоцикле около автомойки на проезде Яблочкова. Когда мотоциклиста остановили, выяснилось, что он несовершеннолетний. Также у молодого человека не оказалось документов на право управления транспортным средством.

Полицейские вызвали родителей юноши и при них составили протокол об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Молодому человеку грозит штраф до 15 тысяч рублей.