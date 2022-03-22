Момент столкновения двух иномарок в Приокском попал на видео
На кадрах видно, что Opel начал перестроение на соседнюю полосу и выехал на «встречку», где столкнулся со Skoda.
Момент столкновения двух иномарок в Приокском попал на видео. Ролик опубликовали в группе «
Авария произошла 20 марта на проезде Шабулина около дома № 8-а.
На кадрах видно, что Opel начал перестроение на соседнюю полосу и выехал на «встречку», где столкнулся со Skoda.
В ДТП водитель Opel получил травмы, ему оказали медпомощь.