Любимов поручил расширить ярмарочную торговлю в Рязани

Во вторник, 22 марта, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов сообщил о большом количестве информационных вбросов об отсутствии того или иного товара. Он назвал это попыткой создания ажиотажного спроса и тревожности среди населения.
Любимов отметил, что в Рязанской области есть ответ на попытки дестабилизировать обстановку с продовольствием — это ярмарки выходного дня.
«Уже несколько лет каждую неделю тысячи людей имеют возможность покупать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Это отработанные прямые логистические цепочки, широкий ассортимент, гарантия цен ниже магазинных, отменное качество и свежесть. Это один из элементов продовольственной безопасности региона», — подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что организаторы ярмарок показали эффективную работу в период эпидемический ограничений, когда торговля продолжалась, ассортимент не был сокращен, и цены держались на своем уровне.
Николай Любимов поручил региональным министерствам экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрацией города «срочно продумать дополнительные меры по расширению ярмарочной торговли».