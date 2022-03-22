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Любимов поручил расширить ярмарочную торговлю в Рязани
Ярмарки выходного дня — это ответ на попытки дестабилизировать обстановку с продовольствием. Губернатор отметил, что организаторы ярмарок показали эффективную работу в период эпидемический ограничений.

Во вторник, 22 марта, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов сообщил о большом количестве информационных вбросов об отсутствии того или иного товара. Он назвал это попыткой создания ажиотажного спроса и тревожности среди населения.

Любимов отметил, что в Рязанской области есть ответ на попытки дестабилизировать обстановку с продовольствием — это ярмарки выходного дня.

«Уже несколько лет каждую неделю тысячи людей имеют возможность покупать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Это отработанные прямые логистические цепочки, широкий ассортимент, гарантия цен ниже магазинных, отменное качество и свежесть. Это один из элементов продовольственной безопасности региона», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что организаторы ярмарок показали эффективную работу в период эпидемический ограничений, когда торговля продолжалась, ассортимент не был сокращен, и цены держались на своем уровне.

Николай Любимов поручил региональным министерствам экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрацией города «срочно продумать дополнительные меры по расширению ярмарочной торговли».