Клишас: планов по блокировке WhatsApp в России нет

В России не планируют блокировать мессенджер WhatsApp. Об этом во вторник, 22 марта, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова привело
В понедельник глава рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич предложил заблокировать WhatsApp. Он заявил, что в мессенджере распространяется огромное число ложной информации.
В свою очередь Клишас подчеркнул, что принадлежащий американской компании Meta* мессенджер WhatsApp не планируют блокировать в России.
«Планов блокировки WhatsApp нет», — сказал Клишас.
Ранее стало известно, что суд в Москве признал Meta Platforms Inc.* экстремистской организацией и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook** и Instagram**.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской