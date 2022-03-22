Клишас: планов по блокировке WhatsApp в России нет

Ранее стало известно, что суд в Москве признал Meta Platforms Inc. (запрещенная в России организация) экстремистской организацией и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram (соцсети, признанные в России экстремистскими).

В России не планируют блокировать мессенджер WhatsApp. Об этом во вторник, 22 марта, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова привело агентство ТАСС.

В понедельник глава рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич предложил заблокировать WhatsApp. Он заявил, что в мессенджере распространяется огромное число ложной информации.

В свою очередь Клишас подчеркнул, что принадлежащий американской компании Meta* мессенджер WhatsApp не планируют блокировать в России.

«Планов блокировки WhatsApp нет», — сказал Клишас.

Ранее стало известно, что суд в Москве признал Meta Platforms Inc.* экстремистской организацией и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook** и Instagram**.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской