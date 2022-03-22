ХК «Рязань-ВДВ» в четвертьфинале плей-офф сыграет с пензенским «Дизелистом»

Первые матчи серии пройдут на домашней арене «Олимпийского» 26 марта в 17:00 и 27 марта в 13:00. Далее «десантники» отправятся в Пензу, где сыграют на льду соперника 30 марта в 19:00. Серия продлится до трех побед.

ХК «Рязань-ВДВ» в четвертьфинале плей-офф сыграет с пензенским «Дизелистом». Первые матчи серии пройдут на домашней арене «Олимпийского» 26 марта в 17:00 и 27 марта в 13:00.

Далее «десантники» отправятся в Пензу, где сыграют на льду соперника 30 марта в 19:00. Серия продлится до трех побед. Если после трех встреч победитель не будет определен, дополнительные матчи состоятся 31 марта в Пензе и 3 апреля в Рязани на домашней арене.

В регулярном чемпионате «Дизелист» занял шестое место, набрав 47 очков в 40 играх. 21 победа в матчах регулярного чемпионата, из них одна победа в овертайме, одна победа в послематчевых буллитах. 154 заброшенные и 116 пропущенных шайб. По игре в большинстве «Дизелист» занимает 13 место — 33 заброшенные шайбы в 158 полученных численных преимуществ, в чем «Рязань-ВДВ» опережает соперника на две позиции, занимая 11 место: 35 заброшенных шайб в 191 численном преимуществе.

По игре в меньшинстве у «Дизелиста» 14 позиция в таблице: 28 пропущенных шайб в 157 удалениях, в которых сопернику удалось забросить 4 шайбы, а «Рязань-ВДВ» занимает 12 позицию с 24 пропущенными шайбами в 140 удалениях и забросить в меньшинстве пять шайб.

Четыре матча регулярного чемпионата между «Рязань-ВДВ» и «Дизелистом» завершились тремя победами «Десантников» 3:5, 1:2Б, 5:4ОТ и одной победой «Дизелиста» — 2:3Б.

В ¼ финала плей-офф «Дизелист» провел три матча с «Прогрессом», в которых одержал три победы. На счету соперника 13 заброшенных шайб в трех матчах и пять пропущенных шайб.

«В 1/8 финала в серии с Кристаллом мы собрались, настроились на победу, выполнили установки тренера и сделали все, чтобы одержать победу в каждой игре. Теперь никак не хочется прерывать эту тенденцию и так же выйти в ½ со счетом 3:0. Для этого в ¼ мы приложим все усилия для победы над соперником. С ребятами из Пензы будем прикладывать все усилия для интересной и уверенной игры. Мы серьезно настроены, также для победы нам необходима и важна поддержка наших болельщиков», — отметил нападающий МХК «Рязань-ВДВ» Сергей Демченко.