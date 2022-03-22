Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании облправительства поднял тему расширения мер поддержки бизнеса. Об этом пишет
Заседание прошло во вторник, 22 марта.
По словам главы региона, поддержка бизнеса — одна из основных задач в условиях беспрецедентного санкционного давления в экономике. В Рязанской области разработали ряд мер, которые уже востребованы у предпринимателей. Вместе с тем, новые вызовы требуют дополнительных решений, которые сегодня активно принимаются как на федеральном уровне, так и на уровне региона. «Мы это делаем в полном контакте с предпринимателями, в форме открытого и конструктивного диалога, обсуждаем с ними наиболее действенные предложения», — сказал он.
Губернатор отметил, что для анализа ключевых проблемных ситуаций и выработки еще одного пакета мер, региональный штаб по поддержанию экономической стабильности провел расширенное совещание. Его возглавил глава региона. В «мозговом штурме» участвовали предприниматели, институты поддержки и развития бизнеса, другие заинтересованные лица. Такое взаимодействие позволило скоординировать действия, учесть специфику бизнеса, выработать наиболее правильные подходы и инструменты для снижения рисков. Сформирован план первоочередных действий — его примут в ближайшее время и представят на этой неделе во время практической сессии по региональным и федеральным мерам поддержки «Сохраняем курс развития». Также туда пригласили бизнес, организации финансового сектора, инфраструктуры поддержки.
Помимо этого, для повышения оперативности, оказания помощи предприятиям в решении проблем с подбором аналогов критически важных импортных материалов, комплектующих, инструментов и необходимого оборудования в регионе создан и начал работу Оперативный центр поддержки бизнеса, продолжает действовать Центр импортозамещения. Вопросам, связанным с переориентированием экспорта на страны, прежде всего, СНГ будет посвящено завтрашнее заседание Экспортного совета. «Для нас сейчас важнейшая задача — не допустить закрытия ни одного предприятия, сохранить объемы выпуска у экспортоориентированнных производств, обеспечив им, если нужно, новые рынки сбыта. Еще одна стратегическая цель — сделать так, чтобы в это сложное время наш бизнес не просто оставался на плаву, но и продолжал развиваться. Надо активно замещать те ниши, которые освобождаются после ухода с рынка зарубежных компаний из недружественных нам стран. Это время не только беспрецедентного давления, но и время новых возможностей, которые необходимо максимально эффективно использовать», — подчеркнул губернатор.
Как отметил глава региона, помимо новых мер поддержки в Рязанской области продолжают действовать те преференции, которые были запущены ранее, все институты поддержки. Работает телефон «горячей линии» 606-000, по которому предпринимателям помогут сориентироваться в услугах, запишут на консультацию. «Они попадут в нужные руки и к нужным специалистам, которые будут их вести до достижения результатов, — сказал Николай Любимов. — Мы будем также активно продолжать и расширять работу по поддержке бизнеса. Мы никогда не бросали наши предприятия в сложных условиях, и не допустим этого сейчас».