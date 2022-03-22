Губернатор Николай Любимов: «Важнейшая задача — не допустить закрытия ни одного предприятия»

На заседании облправительства глава региона поднял тему расширения мер поддержки бизнеса.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании облправительства поднял тему расширения мер поддержки бизнеса. Об этом пишет сайт органа .

Заседание прошло во вторник, 22 марта.

По словам главы региона, поддержка бизнеса — одна из основных задач в условиях беспрецедентного санкционного давления в экономике. В Рязанской области разработали ряд мер, которые уже востребованы у предпринимателей. Вместе с тем, новые вызовы требуют дополнительных решений, которые сегодня активно принимаются как на федеральном уровне, так и на уровне региона. «Мы это делаем в полном контакте с предпринимателями, в форме открытого и конструктивного диалога, обсуждаем с ними наиболее действенные предложения», — сказал он.

Губернатор отметил, что для анализа ключевых проблемных ситуаций и выработки еще одного пакета мер, региональный штаб по поддержанию экономической стабильности провел расширенное совещание. Его возглавил глава региона. В «мозговом штурме» участвовали предприниматели, институты поддержки и развития бизнеса, другие заинтересованные лица. Такое взаимодействие позволило скоординировать действия, учесть специфику бизнеса, выработать наиболее правильные подходы и инструменты для снижения рисков. Сформирован план первоочередных действий — его примут в ближайшее время и представят на этой неделе во время практической сессии по региональным и федеральным мерам поддержки «Сохраняем курс развития». Также туда пригласили бизнес, организации финансового сектора, инфраструктуры поддержки.

Помимо этого, для повышения оперативности, оказания помощи предприятиям в решении проблем с подбором аналогов критически важных импортных материалов, комплектующих, инструментов и необходимого оборудования в регионе создан и начал работу Оперативный центр поддержки бизнеса, продолжает действовать Центр импортозамещения. Вопросам, связанным с переориентированием экспорта на страны, прежде всего, СНГ будет посвящено завтрашнее заседание Экспортного совета. «Для нас сейчас важнейшая задача — не допустить закрытия ни одного предприятия, сохранить объемы выпуска у экспортоориентированнных производств, обеспечив им, если нужно, новые рынки сбыта. Еще одна стратегическая цель — сделать так, чтобы в это сложное время наш бизнес не просто оставался на плаву, но и продолжал развиваться. Надо активно замещать те ниши, которые освобождаются после ухода с рынка зарубежных компаний из недружественных нам стран. Это время не только беспрецедентного давления, но и время новых возможностей, которые необходимо максимально эффективно использовать», — подчеркнул губернатор.

Как отметил глава региона, помимо новых мер поддержки в Рязанской области продолжают действовать те преференции, которые были запущены ранее, все институты поддержки. Работает телефон «горячей линии» 606-000, по которому предпринимателям помогут сориентироваться в услугах, запишут на консультацию. «Они попадут в нужные руки и к нужным специалистам, которые будут их вести до достижения результатов, — сказал Николай Любимов. — Мы будем также активно продолжать и расширять работу по поддержке бизнеса. Мы никогда не бросали наши предприятия в сложных условиях, и не допустим этого сейчас».