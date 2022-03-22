Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе российских госорганов за рубежом

Законопроект предусматривает такую же ответственность как и за фейки о Вооруженных силах России — лишение свободы до 15 лет или штраф до пяти млн рублей.

Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе российских госорганов за рубежом. Об этом пишет ТАСС .

Законопроект приняли во вторник, 22 марта, во втором и третьем чтении. Он предусматривает уголовную ответственность за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Речь идет о таких госорганах как посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС России и так далее.

За фейки о работе госорганах предусмотрена такая же ответственность, как и за распространение фейков о Вооруженных силах России — лишение свободы до 15 лет или штраф до пяти млн рублей.