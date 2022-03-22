Госдума одобрила повышение налога на роскошь для автомобилей
Законопроект рассмотрели во втором и третьем чтении. Он повышает планку «налога на роскошь» для автомобилей стоимостью с трех до десяти млн рублей.
Госдума одобрила повышение «налога на роскошь» для автомобилей. Об этом пишет
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, повышающий планку «налога на роскошь» для автомобилей стоимостью с трех до десяти млн рублей.
Норма заработает с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.
Сообщается, что планка в три млн действовала в России с 2014 года.
Перечень автомобилей, попадающих под «налог на роскошь» 1 марта ежегодно обновляет Минпромторг. После принятия закона дату публикации списка перенесут на 31 марта.
Ранее планку налога на роскошь предложили в Минпромтоге.