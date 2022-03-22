Алексея Навального приговорили к девяти годам лишения свободы
Его обвиняли в мошенничестве и оскорблении судьи.
Алексея Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщило
Его обвиняли в мошенничестве и оскорблении судьи.
«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — передает издание слова судьи Маргариты Котовой.
Лефортовский районный суд Москвы проводил выездные заседания во Владимирской области.