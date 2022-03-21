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Зеленский: договоренности с Россией надо вынести на всеукраинский референдум
Президент Украины в интервью телекомпаниям Европы и Украины заявил, что возможные компромиссы с Россией, в том числе по гарантиям безопасности нужно вынести на референдум на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпаниям Европы и Украины заявил, что возможные компромиссы с Россией, в том числе по гарантиям безопасности нужно вынести на референдум на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», — сказал Зеленский.

По его словам, дать ответ на те или иные форматы компромиссов должен будет народ, а какими именно они будут — это вопрос понимания между Украиной и Россией. Зеленский отметил, что готов пойти на все, если будет идти вместе с народом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».