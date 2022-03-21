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Верховный суд признал незаконным ограничения на возврат денег за подарочный сертификат
Таким образом, суд удовлетворил жалобу Роспотребназора к компании «АромаЛюкс» (она управляет магазинами «Рив Гош»). Разбирательство началось после обращения женщины, которая не использовала подарочный сертификат и взамен попросила выплатить деньги.

Верховный суд России признал незаконным ограничения магазинов на возврат средств за подарочный сертификат. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на решение органа.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции», — указано в определении.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу Роспотребназора к компании «АромаЛюкс» (она управляет магазинами «Рив Гош»). Разбирательство началось после обращения женщины, которая не использовала подарочный сертификат и взамен попросила выплатить деньги.

По материалам дела, магазин отказал покупательнице. Это связано со внутренними правилами, по которым деньги, уплаченные за сертификаты, не подлежат возврату.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области удовлетворил обращение. Оно предписал компании устранить нарушения и оштрафовал магазин на 10 тысяч рублей из-за ущемления продавцом прав покупателя.

Компания обжаловала решение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. Он отменил решение Роспотребнадзора. Две инстанции оставили решение суда без изменений: они согласились с позицией, что подарочный сертификат — особый вид гражданско-правовых отношений, который не предусматривает возврата средств.