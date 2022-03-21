«Ведомости»: в России могут возникнуть сложности с поставкой соков и молока

Сложности могут возникнуть из-за дефицита упаковки — картона, полиэтилена и фольги. Производители рассматривают альтернативные варианты упаковки, например, бидоны.

В России могут возникнуть сложности с поставкой соков и молока. Об этом пишут « Ведомости ».

Ритейлеры и производители продукции сообщили, что сложности могут возникнуть из-за дефицита упаковки — картона, полиэтилена и фольги.

Один из крупных производителей сообщил, что компания рассматривает альтернативные варианты упаковки для молока и сока, в том числе даже бидоны.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили об отсутствии перебоев с поставками, но сообщили что тоже ищут альтернативных поставщиков упаковочных материалов.

В Минпромторге подтвердили повышенный спрос на упаковку для молока, однако заявили, что у производителей достаточно запасов сырья и материалов. С гибкой упаковкой, гофроупаковкой и стеклянной тарой сложностей пока нет, однако они могут появиться, если иностранные владельцы производств остановят работу заводов в России.